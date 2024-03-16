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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Рексхэм - Транмер
Рексхэм - Транмер: обзор матча 16 марта 2024
Рексхэм
16.03.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 39 тур
0 : 1
Завершен
Транмер
8'
L. Norris
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рексхэм - Транмер
90'
Замена
К. Моррис
️️️️
H. Saunders
Замена
T. O'Connor
️️️️
Э. Кэннон
79'
Желтая карточка
Э. Кэннон
77'
76'
Замена
P. Lewis
️️️️
Р. Аптер
72'
Замена
K. Dennis
️️️️
L. Norris
Замена
L. Bolton
️️️️
R. Barnett
69'
Замена
J. Davies
️️️️
L. Young
65'
Замена
С. Долби
️️️️
С. Флетчер
64'
Замена
O. Palmer
️️️️
W. Boyle
64'
33'
Желтая карточка
R. Hendry
Желтая карточка
E. Lee
12'
8'
ГОЛ! 0:1!
L. Norris
7'
Желтая карточка
J. Yarney
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рексхэм
13
Артур Оконкво
ВР
17
Джейкоб Менди
ЛЗ
19
Ryan Barnett
ЦЗ
4
Max Cleworth
ЦЗ
6
Eoghan O'Connell
ЦЗ
5
William Boyle
ЦЗ
7
Энди Кэннон
ЦП
6
Luke Young
(К)
ЦП
18
Elliott Lee
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
10
Пол Маллин
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Транмер
21
Josef Yarney
ЦЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
32
Harvey Saunders
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
18
Connor Jennings
(К)
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Рексхэм
33
Mark Howard
ВР
6
Thomas O'Connor
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
8
Luke Bolton
ЦП
28
Ollie Palmer
ЦФ
4
Ben Tozer
ЦФ
10
Сэм Долби
ЦФ
Транмер
30
Jean Belehouan
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
9
Kristian Dennis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
3-2-2-3
13
Оконкво
4
6
5
17
Менди
19
7
Кэннон
6
10
Маллин
26
Флетчер
18
1-1-1-1-5
21
4
Уокер
24
30
Аптер
22
18
18
23
4
7
Кэннон
6
6
7
Кэннон
6
15
15
6
19
8
8
19
5
28
28
5
26
Флетчер
10
Долби
10
Долби
26
Флетчер
32
18
Моррис
18
Моррис
32
18
9
9
18
30
Аптер
17
17
30
Аптер
Остались в запасе
Рексхэм
Транмер
33
Mark Howard
ВР
4
Ben Tozer
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
30
Jean Belehouan
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
33
Mark Howard
ВР
4
Ben Tozer
ЦФ
Остались в запасе
30
Jean Belehouan
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
21
Josh Hawkes
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Фил Паркинсон
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Рексхэм - Транмер
2
2
Всего ударов по воротам
25
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
7
10
Офсайды
1
0
Количество передач
451
396
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
68
Удары мимо ворот
10
2
Блокированные удары
11
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
15
2
Матчи команд
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
0 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
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