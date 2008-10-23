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Расписание матчей
Удинезе - Тоттенхэм
Удинезе - Тоттенхэм: обзор матча 23 октября 2008
Удинезе
23.10.2008, четверг, 21:10
Кубок УЕФА, группа D, 1 тур
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Удинезе - Тоттенхэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
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Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Торстен Шиффнер
Маттиас Анклам (оба - Германия)
Делегат:
Бенни Якобсен (Дания)
Стадион:
Удинезе Арена
Посещаемость:
22000 из 30642 зрителей (71%)
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (в записи)
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