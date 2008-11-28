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Расписание матчей
Брага - Вольфсбург
Брага - Вольфсбург: обзор матча 28 ноября 2008
Брага
28.11.2008, пятница, 00:30
Кубок УЕФА, группа E, 3 тур
2 : 3
Завершен
Вольфсбург
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Статистика матча Брага - Вольфсбург
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Матчи команд
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Информация о матче
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