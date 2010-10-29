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Расписание матчей
Шотландия (мол.) - Уэльс (мол.)
Шотландия (мол.) - Уэльс (мол.): обзор матча 29 октября 2010
Шотландия (мол.)
29.10.2010, пятница, 22:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Уэльс (мол.)
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шотландия (мол.) - Уэльс (мол.)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шотландия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Шотландия (мол.)
1 : 1
29.10.2010
Уэльс (мол.)
Сборные. До 21 года. Чемпионат Европы
Шотландия (мол.)
1 : 2
11.10.2010
Исландия (мол.)
Сборные. До 21 года. Чемпионат Европы
Исландия (мол.)
2 : 1
07.10.2010
Шотландия (мол.)
Уэльс (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Шотландия (мол.)
1 : 1
29.10.2010
Уэльс (мол.)
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