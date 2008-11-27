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Расписание матчей
Жилина - Славия
Жилина - Славия: обзор матча 27 ноября 2008
Жилина
27.11.2008, четверг, 20:30
Кубок УЕФА, группа F, 3 тур
0 : 0
Завершен
Славия
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Матчи команд
Жилина
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Жилина
- : -
21.11.2026
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Словакия. Найк Лига, 14 тур
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2 : 4
07.11.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 13 тур
Жилина
4 : 1
31.10.2026
Земплин Михаловце
Словакия. Найк Лига, 12 тур
Кошице
2 : 2
25.10.2026
Жилина
Словакия. Найк Лига, 11 тур
Жилина
2 : 3
18.10.2026
ДАК 1904
Словакия. Найк Лига, 10 тур
Ружомберок
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11.10.2026
Жилина
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Чехия. Шанс Лига, 15 тур
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Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
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