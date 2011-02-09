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Расписание матчей
Турция - Южная Корея
Турция - Южная Корея: обзор матча 09 февраля 2011
Турция
09.02.2011, среда, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Южная Корея
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Турция - Южная Корея
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
- : -
12.11.2026
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Лига наций, 4 тур
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