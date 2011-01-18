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Расписание матчей
Тобол - Сконто
Тобол - Сконто: обзор матча 18 января 2011
Тобол
18.01.2011, вторник, 14:00
Кубок Содружества, группа B, 3 тур
0 : 3
Завершен
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Сконто
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