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Расписание матчей
Вьетнам - Сингапур
Вьетнам - Сингапур: обзор матча 08 декабря 2010
Вьетнам
08.12.2010, среда, 15:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Сингапур
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вьетнам - Сингапур
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
- : -
15.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
08.07.2026
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 6
05.07.2026
Вьетнам
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
- : -
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 2
05.06.2026
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4 : 0
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