Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Сконто - Шахтер
Сконто - Шахтер: обзор матча 21 января 2011
Сконто
21.01.2011, пятница, 20:00
Кубок Содружества, 1/2 финала
1 : 2
Завершен
Шахтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сконто - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Дебрецен
9 : 2
23.07.2015
Сконто
Лига Европы, 2 раунд
Сконто
2 : 2
16.07.2015
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Сент-Патрикс
0 : 2
09.07.2015
Сконто
Лига Европы, 1 раунд
Сконто
2 : 1
02.07.2015
Сент-Патрикс
Лига Европы, 2 раунд
Слован
1 : 0
25.07.2013
Сконто
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
СКК "Петербургский"
Новости команд
Все
Сконто
Шахтер
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
Капитан юношеской сборной Латвии Соловейчикс стал игроком «Зенита»
2017.08.31 15:29
6
Рижский «Сконто» выставлен на продажу за долги
2017.04.29 07:46
1
«Сконто» признали неплатежеспособным
2016.12.06 10:36
В матче 2-го раунда квалификации Лиги Европы забито 11 голов
2015.07.23 20:23
2
Дзагоев, Павлюченко, Мамаев, Набабкин, Щенников, Паршивлюк и Лебеденко начали обучение на тренеров
2024.12.04 12:57
8
«Шахтер» – «Днепр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 декабря 2024
2024.12.01 12:50
«Шахтер» – «Гомель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024
2024.11.10 14:50
«Нафтан» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 ноября 2024
2024.11.03 12:04
«Шахтер» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024
2024.10.27 16:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+