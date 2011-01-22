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Расписание матчей
Жилина - Шахтер
Жилина - Шахтер: обзор матча 22 января 2011
Жилина
22.01.2011, суббота, 16:00
Кубок Дубая, группа A, 2 тур
5 : 2
Завершен
Шахтер
4'
М. Сиссей
45'
Р. Йеж
53'
О. Шурек
55'
Р. Пич
77'
П. Мраз
29'
Л. Адриано (П)
58'
Г. Мхитарян (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жилина - Шахтер
Замена
М. Шкварка
️️️️
Т. Майтан
Желтая карточка
Л. Адриано
ГОЛ! 5:2!
П. Мраз
Замена
М. Морено
️️️️
А. Тейшейра
Замена
Н. Ищенко
️️️️
Д. Срна
Замена
Ю. Вирт
️️️️
А. Пятов
Замена
Л. Гулдан
️️️️
Р. Пич
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Г. Мхитарян
ГОЛ! 4:1!
Р. Пич
Замена
Р. Рац
️️️️
В. Шевчук
ГОЛ! 3:1!
О. Шурек
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Коста
Замена
Д. Чигринский
️️️️
Жадсон
Замена
А. Гай
️️️️
Я. Ракицкий
ГОЛ! 2:1!
Р. Йеж
Пас отдал
М. Сиссей
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Адриано
Желтая карточка
Т. Майтан
ГОЛ! 1:0!
М. Сиссей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жилина
39
Мартин Дубравка
ВР
6
Патрик Мраз
ЛЗ
42
Роман Гергел
ЛЗ
3
Марио Печалка
ЦЗ
6
Ондржей Шурек
ЦЗ
2
Станислав Ангелович
ПЗ
66
Здено Штрба
ЛП
31
Роберт Йеж
АП
7
Роберт Пич
ЦФ
10
Томаш Майтан
ЦФ
18
Момоду Сиссей
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
25
Виталий Виценец
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Жадсон
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Жилина
30
Мартин Крнач
ВР
20
Павол Полячек
ЛП
33
Любомир Гулдан
ОП
4
Адам Жилак
ЦП
92
Михал Шкварка
ЦП
9
Томаш Оравец
ЦФ
Шахтер
35
Юрий Вирт
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
21
Бруно
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
19
Алексей Гай
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
3-2-1-1-3
39
Дубравка
6
Мраз
3
Печалка
6
Шурек
42
Гергел
2
Ангелович
66
Штрба
31
Йеж
18
Сиссей
10
Майтан
7
Пич
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
13
Шевчук
25
Виценец
3
Хюбшман
11
Тейшейра
10
Жадсон
11
Коста
4
Адриано
7
Пич
33
Гулдан
33
Гулдан
7
Пич
10
Майтан
92
Шкварка
92
Шкварка
10
Майтан
11
Коста
10
Виллиан
10
Виллиан
11
Коста
30
Пятов
35
Вирт
35
Вирт
30
Пятов
13
Шевчук
15
Рац
15
Рац
13
Шевчук
33
Срна
32
Ищенко
32
Ищенко
33
Срна
10
Жадсон
19
Чигринский
19
Чигринский
10
Жадсон
44
Ракицкий
19
Гай
19
Гай
44
Ракицкий
11
Тейшейра
9
Морено
9
Морено
11
Тейшейра
Остались в запасе
Жилина
Шахтер
4
Адам Жилак
ЦП
30
Мартин Крнач
ВР
20
Павол Полячек
ЛП
9
Томаш Оравец
ЦФ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
21
Бруно
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
4
Адам Жилак
ЦП
30
Мартин Крнач
ВР
20
Павол Полячек
ЛП
9
Томаш Оравец
ЦФ
Остались в запасе
22
Генрих Мхитарян
ЦП
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
21
Бруно
ОП
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Жилина - Шахтер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
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Информация о матче
Стадион:
Аль-Мактум
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:55 (прямая)
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