Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шахтер - Вердер
Шахтер - Вердер: обзор матча 20 мая 2009
Шахтер
20.05.2009, среда, 22:45
Кубок УЕФА
2 : 1
Завершен
Вердер
26'
Л. Адриано
97'
Жадсон
35'
Налдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Вердер
120'
+2
Желтая карточка
С. Бениш
115'
Желтая карточка
А. Циолис
Замена
И. Дуляй
️️️️
Жадсон
112'
103'
Замена
А. Циолис
️️️️
П. Нимайер
Замена
А. Гай
️️️️
Илсиньо
100'
ГОЛ! 2:1!
Жадсон
Пас отдал
Д. Срна
Замена
П. Пасанен
️️️️
К. Фритц
Замена
А. Гладкий
️️️️
Л. Адриано
Желтая карточка
Илсиньо
Желтая карточка
К. Фритц
Замена
️️️️
М. Розенберг
Желтая карточка
М. Левандовски
Желтая карточка
Д. Срна
+1
Желтая карточка
Т. Фрингс
ГОЛ! 1:1!
Налдо
ГОЛ! 1:0!
Л. Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
5
Фернандиньо
ЦП
18
Мариуш Левандовски
ЦП
10
Жадсон
АП
77
Илсиньо
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Вердер
1
Тим Визе
ВР
1
Оливер Бауманн
(К)
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
10
Месут Озил
АП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Шахтер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
19
Алексей Гай
ЦП
44
Игор Дуляй
ЦП
20
Александр Гладкий
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Вердер
33
Кристиан Фандер
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
6
Душко Тошич
ЦЗ
11
Юрица Враньеш
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
22
Мартин Харник
ЦФ
4-2-3-1
30
Пятов
15
Рац
19
Чигринский
50
Кучер
33
Срна
5
Фернандиньо
18
Левандовски
10
Виллиан
10
Жадсон
77
Илсиньо
4
Адриано
4-1-1-1-2
1
Визе
8
Фритц
4
Предль
27
Налдо
17
Бениш
0
Фрингс
18
Нимайер
10
Озил
14
Писарро
9
Розенберг
77
Илсиньо
19
Гай
19
Гай
77
Илсиньо
10
Жадсон
44
Дуляй
44
Дуляй
10
Жадсон
4
Адриано
20
Гладкий
20
Гладкий
4
Адриано
8
Фритц
8
Пасанен
8
Пасанен
8
Фритц
18
Нимайер
6
Циолис
6
Циолис
18
Нимайер
Остались в запасе
Шахтер
Вердер
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
11
Юрица Враньеш
ЦП
33
Кристиан Фандер
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
12
Рустам Худжамов
ВР
32
Николай Ищенко
ЦЗ
33
Александр Чижов
ЦЗ
9
Марсело Морено
ЦФ
Остались в запасе
11
Юрица Враньеш
ЦП
33
Кристиан Фандер
ВР
6
Душко Тошич
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Шахтер - Вердер
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Луис Медина Канталехо
(Севилья)
Помощники судьи:
Хесус Кальво Гуадамуро
Роберто дель Паломар (оба - Испания)
Делегат:
Герхард Капль (Австрия)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:00 (прямая)
Новости команд
Все
Шахтер
Вердер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Боруссия Д» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 27 октября 2026
27 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+