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Расписание матчей
Шахтер - Видзев
Шахтер - Видзев: обзор матча 02 февраля 2013
Шахтер
02.02.2013, суббота, 19:00
Copa del Sol, Финал
2 : 1
Завершен
Видзев
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