Спартак - Зенит
Лига Европы
Утрехт - Серветт
Утрехт - Серветт: обзор матча 14 августа 2025
Утрехт
14.08.2025, четверг, 21:00
Лига Европы, 3 раунд
2 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Серветт
57'
В. Йенсен
74'
В. Йенсен
80'
А. Джаллоу (П)
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Утрехт - Серветт
Завершен
85'
Замена
Тьемоко Уаттара
️️️️➡️️
Keyan Varela
80'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Аблайе Джаллоу
Замена
Matisse Didden
️️️️➡️️
Ник Виргевер
77'
Замена
Никлас Вестерлунд
️️️️➡️️
Siebe Horemans
77'
ГОЛ! 2:0!
Виктор Йенсен
Пас отдал
Дерри Джон Маркин
74'
71'
Замена
Jamie Atangana
️️️️➡️️
Мирослав Стеванович
71'
Замена
Гаэль Ондуа
️️️️➡️️
Ламин Фомба
Желтая карточка
Майк ван дер Хоорн
69'
Замена
Дани де Вит
️️️️➡️️
Ноа Огайо
67'
Замена
Дерри Джон Маркин
️️️️➡️️
Адриан Блэйк
67'
62'
Замена
Аблайе Джаллоу
️️️️➡️️
Гиотто Моранди
62'
Замена
Жереми Гуйемено
️️️️➡️️
Алексис Антунес
Замена
Милиано Джонатанс
️️️️➡️️
Мигель Родригес
62'
ГОЛ! 1:0!
Виктор Йенсен
57'
Желтая карточка
Адриан Блэйк
53'
52'
Желтая карточка
Дилан Бронн
Желтая карточка
Alonzo Engwanda
48'
39'
Желтая карточка
Мирослав Стеванович
Желтая карточка
Дживай Захиэль
38'
31'
Желтая карточка
Алексис Антунес
29'
Желтая карточка
Ламин Фомба
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
16
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Siebe Horemans
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
21
Дживай Захиэль
ОП
7
Виктор Йенсен
ЦП
27
Alonzo Engwanda
ЦП
15
Адриан Блэйк
ЛВ
22
Мигель Родригес
ПВ
11
Ноа Огайо
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Серветт
1
Жоэль Малл
ВР
18
Брэдли Мазику
ЛЗ
2
Loun Srdanovic
ЦЗ
25
Дилан Бронн
ЦЗ
6
Антони Барон
ЦЗ
9
Мирослав Стеванович
ЦП
8
Тимоте Конья
ЦП
11
Ламин Фомба
ЦП
10
Алексис Антунес
АП
7
Гиотто Моранди
ЦФ
29
Keyan Varela
ЦФ
Главный тренер
Ален Гейгер
Утрехт
25
Michael Brouwer
ВР
33
Kevin Gadellaa
ВР
55
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
5
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
46
Jaygo van Ommeren
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
6
Дави ван ден Берг
ЦП
8
Джан Боздоган
ЦП
26
Милиано Джонатанс
ПВ
40
Matisse Didden
ЦФ
Серветт
32
Жереми Фрик
ВР
40
Marwan Aubert
ВР
20
Тео Маньин
ПЗ
14
Lilian Njoh
ЦП
5
Гаэль Ондуа
ЦП
30
Аблайе Джаллоу
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
17
Тьемоко Уаттара
ЛВ
45
Jamie Atangana
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Баркас
16
Эль-Каруани
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
2
21
Захиэль
7
Йенсен
27
15
Блэйк
22
Родригес
11
Огайо
4-3-1-2
1
Малл
2
25
Бронн
6
Барон
18
Мазику
9
Стеванович
8
Конья
11
Фомба
10
Антунес
29
7
Моранди
15
Блэйк
55
Джон Маркин
55
Джон Маркин
15
Блэйк
2
23
Вестерлунд
23
Вестерлунд
2
11
Огайо
20
де Вит
20
де Вит
11
Огайо
22
Родригес
26
Джонатанс
26
Джонатанс
22
Родригес
24
Виргевер
40
40
24
Виргевер
11
Фомба
5
Ондуа
5
Ондуа
11
Фомба
7
Моранди
30
Джаллоу
30
Джаллоу
7
Моранди
10
Антунес
21
Гуйемено
21
Гуйемено
10
Антунес
29
17
Уаттара
17
Уаттара
29
9
Стеванович
45
45
9
Стеванович
Статистика матча Утрехт - Серветт
4
5
Желтые карточки
4
5
Информация о матче
Главный судья:
Крис Кавана
(Ланкашир)
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
Новости команд
Все
Утрехт
Серветт
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
«Серветт» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 08:59
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля, 09:29
«Серветт» – «Виктория»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 2.10
29 июля, 10:59
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 08:40
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
«Серветт» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 08:59
«Утрехт» – «Шериф»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.72
30 июля, 09:29
«Шериф» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85
23 июля, 08:40
Определились все участники Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2025/26
4 июня, 11:02
«Серветт» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90
6 августа, 08:59
«Серветт» – «Виктория»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 2.10
29 июля, 10:59
«Виктория» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.90
21 июля, 10:38
Антон Миранчук отметился голевым действием во втором матче подряд
4 февраля, 23:35
Воспитанники «Локо» Миранчук и Ондуа обменялись футболками после матча в Швейцарии
20 октября 2024, 21:25
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
