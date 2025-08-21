Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры

«Верес» – «Шахтер»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.82

«Шахтер» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 21 августа 2025 с коэффициентом 1.95

Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры

«Серветт» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.90

«Серветт» – «Виктория»: прогноз и ставки на матч 30 июля 2025 с коэффициентом 2.10

«Виктория» – «Серветт»: прогноз и ставки на матч 22 июля 2025 с коэффициентом 1.90

Антон Миранчук отметился голевым действием во втором матче подряд