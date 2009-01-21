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Расписание матчей
Шериф - Вентспилс
Шериф - Вентспилс: обзор матча 21 января 2009
Шериф
21.01.2009, среда, 17:00
Кубок Содружества, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Вентспилс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шериф - Вентспилс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
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1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
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1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
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23.07.2026
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08.08.2019
Витория Гимараеш
Лига Европы, 2 раунд
Гзира Юнайтед
2 : 2
01.08.2019
Вентспилс
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