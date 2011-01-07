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Расписание матчей
Трабзонспор - Шальке-04
Трабзонспор - Шальке-04: обзор матча 07 января 2011
Трабзонспор
07.01.2011, пятница, 21:30
Товарищеские матчи
3 : 0
Завершен
Шальке-04
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Трабзонспор - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Трабзонспор
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
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2 : 0
22.10.2026
Хартс
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- : -
21.11.2026
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31.10.2026
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Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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