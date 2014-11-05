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Спортинг - Шальке-04
Спортинг - Шальке-04: обзор матча 05 ноября 2014
Спортинг
05.11.2014, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 4 тур
4 : 2
Завершен
Шальке-04
26'
М. Сарр
52'
Джефферсон
72'
Нани
90+1'
И. Слимани
17'
И. Слимани (АГ)
88'
Д. Аого
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Шальке-04
ГОЛ! 4:2!
И. Слимани
Пас отдал
О. Росель
90'
+1
Замена
Д. Капель
️️️️
Нани
89'
88'
ГОЛ! 3:2!
Д. Аого
Пас отдал
К. Боатенг
Замена
О. Росель
️️️️
Ж. Мариу
82'
Желтая карточка
В. Карвалью
78'
78'
Замена
Я. Кирхгофф
️️️️
К. Фукс
ГОЛ! 3:1!
Нани
Пас отдал
А. Каррильо
72'
69'
Замена
С. Сэм
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Замена
А. Каррильо
️️️️
К. Манэ
68'
65'
Замена
К. Боатенг
️️️️
М. Майер
ГОЛ! 2:1!
Джефферсон
Пас отдал
Нани
52'
Желтая карточка
Ж. Мариу
40'
ГОЛ! 1:1!
М. Сарр
Пас отдал
А. Силва
26'
18'
Желтая карточка
К. Фукс
17'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
И. Слимани
Желтая карточка
М. Сарр
16'
14'
Желтая карточка
К. Хунтелаар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Руй Патрисиу
ВР
4
Джефферсон
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
23
Мухамаду-Наби Сарр
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
20
Карлос Манэ
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
6
Марко Хегер
ОП
7
Макс Майер
АП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Спортинг
1
Марсело Бук
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
16
Ориоль Росель
ЦП
28
Андре Мартинш
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Шальке-04
28
Кристиан Веткло
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
23
Каан Айхан
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
33
Сидней Сэм
ПП
4-1-2-2-1
1
Патрисиу
4
Джефферсон
15
Оливейра
23
Сарр
21
Соареш
10
Карвалью
23
Мариу
15
Силва
17
Нани
20
Карлос Манэ
19
Слимани
4-2-1-3
1
Ферманн
2
Учида
3
Аого
5
Хеведес
28
Фукс
33
Нойштедтер
6
Хегер
7
Майер
7
Обаси Огбуке
13
Чупо-Мотинг
21
Хунтелаар
23
Мариу
16
Росель
16
Росель
23
Мариу
17
Нани
17
Капель
17
Капель
17
Нани
20
Карлос Манэ
19
Каррильо
19
Каррильо
20
Карлос Манэ
28
Фукс
27
Кирхгофф
27
Кирхгофф
28
Фукс
7
Майер
27
Боатенг
27
Боатенг
7
Майер
7
Обаси Огбуке
33
Сэм
33
Сэм
7
Обаси Огбуке
Остались в запасе
Спортинг
Шальке-04
1
Марсело Бук
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
1
Марсело Бук
ВР
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
12
Фреди Монтеро
ЦФ
Остались в запасе
28
Кристиан Веткло
ВР
23
Каан Айхан
ЦЗ
17
Кристиан Клеменс
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
Главный тренер
Марку Силва
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Спортинг - Шальке-04
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
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Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
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Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Жозе Алваладе
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