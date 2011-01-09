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Расписание матчей
Саудовская Аравия - Сирия
Саудовская Аравия - Сирия: обзор матча 09 января 2011
Саудовская Аравия
09.01.2011, воскресенье, 19:15
Кубок Азии, группа B, 1 тур
1 : 2
Завершен
Сирия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Саудовская Аравия - Сирия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Саудовская Аравия
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
- : -
13.11.2026
Южная Корея
Чемпионат мира, 3 тур
Кабо-Верде
0 : 0
27.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 2 тур
Испания
4 : 0
21.06.2026
Саудовская Аравия
Чемпионат мира, 1 тур
Саудовская Аравия
1 : 1
16.06.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
0 : 0
10.06.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Пуэрто-Рико
0 : 3
06.06.2026
Саудовская Аравия
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
- : -
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
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4 : 1
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