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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уолсолл - Саттон Юнайтед
Уолсолл - Саттон Юнайтед: обзор матча 27 января 2024
Уолсолл
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 30 тур
1 : 1
Завершен
Саттон Юнайтед
18'
Д. Дэниелс
23'
C. Eastmond
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уолсолл - Саттон Юнайтед
90'
+4
Желтая карточка
C. N'Guessan
90'
+3
Замена
O. Sowunmi
️️️️
L. John
Желтая карточка
B. Comley
90'
+2
Желтая карточка
И. Хатчинсон
80'
77'
Замена
O. Sanderson
️️️️
L. Angol
77'
Замена
C. N'Guessan
️️️️
C. Eastmond
Желтая карточка
O. Evans
69'
Замена
Д. Гордон
️️️️
М. Фаал
66'
Желтая карточка
Т. Ноулз
62'
54'
Замена
Д. Коли
️️️️
S. Duke-McKenna
54'
Замена
O. Patrick
️️️️
D. Moore
Замена
Д. Мэтт
️️️️
Д. Джеймс-Тейлор
46'
29'
Желтая карточка
H. Beautyman
23'
ГОЛ! 1:1!
C. Eastmond
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэниелс
Пас отдал
J. Earing
18'
Желтая карточка
D. Okagbue
15'
9'
Желтая карточка
L. John
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уолсолл
26
David Okagbue
ЦЗ
5
Донерворн Дэниелс
(К)
ЦЗ
21
Jack Earing
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
7
Том Ноулз
ПВ
13
Owen Evans
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
18
Дуглас Джеймс-Тейлор
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
15
Liam Gordon
ЦФ
6
Priestley Farquharson
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Саттон Юнайтед
1
Дин Бузанис
ВР
30
Джо Киззи
ЦЗ
6
Louis John
ЦЗ
15
Craig Eastmond
(К)
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
42
Sam Hart
ЦП
14
Deon Moore
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
23
Ryan Jackson
ЦФ
Уолсолл
1
Jackson Smith
ВР
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
10
Джош Гордон
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
ЦФ
Саттон Юнайтед
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
7
Джош Коли
АП
18
O. Sanderson
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
2-1-2-5
26
5
Дэниелс
21
21
Хатчинсон
7
Ноулз
18
Джеймс-Тейлор
6
15
14
9
Фаал
2-3-5
1
Бузанис
30
Киззи
6
15
7
42
14
23
8
10
9
9
Фаал
10
Гордон
10
Гордон
9
Фаал
18
Джеймс-Тейлор
9
Мэтт
9
Мэтт
18
Джеймс-Тейлор
9
18
18
9
15
11
11
15
10
7
Коли
7
Коли
10
6
5
5
6
14
11
11
14
Остались в запасе
Уолсолл
Саттон Юнайтед
1
Jackson Smith
ВР
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
25
Steven Arnold
ЦФ
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
16
Emmanuel Adegboyega
ЦЗ
26
Росс Тирни
ЦП
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
Остались в запасе
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
25
Steven Arnold
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Уолсолл - Саттон Юнайтед
5
3
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
4
4
Нарушения
10
15
Офсайды
0
1
Количество передач
313
285
Сейвы
1
3
Точность передач %
67
67
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Матчи команд
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
- : -
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 11 тур
Суиндон Таун
1 : 1
17.10.2026
Уолсолл
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
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Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца
2017.09.06 21:49
10
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом
2017.03.14 17:31
8
125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»
2017.02.23 13:04
3
Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов
2017.02.22 09:29
5
«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»
2017.02.21 20:01
10
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