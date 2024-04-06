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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Саттон Юнайтед - Стокпорт Каунти
Саттон Юнайтед - Стокпорт Каунти: обзор матча 06 апреля 2024
Саттон Юнайтед
06.04.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 43 тур
1 : 3
Завершен
Стокпорт Каунти
34'
C. Lakin (П)
3'
П. Мэдден
30'
П. Мэдден
45+1'
П. Мэдден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Саттон Юнайтед - Стокпорт Каунти
82'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
A. Sarcevic
72'
Замена
К. Лемоней-Эванс
️️️️
П. Мэдден
Желтая карточка
S. Hart
66'
Замена
O. Patrick
️️️️
O. Sanderson
65'
46'
Замена
К. Вуттон
️️️️
О. Бэйли
Замена
C. N'Guessan
️️️️
C. Lakin
46'
Желтая карточка
Д. Киззи
45'
+5
45'
+1
ГОЛ! 1:3!
П. Мэдден
Пас отдал
K. Knoyle
Желтая карточка
O. Sowunmi
44'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
C. Lakin
34'
33'
Желтая карточка
И. Турай
30'
ГОЛ! 0:2!
П. Мэдден
Пас отдал
K. Knoyle
3'
ГОЛ! 0:1!
П. Мэдден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саттон Юнайтед
6
Louis John
ЦЗ
3
Sashiel Adom-Malaki
ЦЗ
30
Джо Киззи
ПЗ
42
Sam Hart
ЦП
7
Harry Beautyman
ЦП
7
Джош Коли
АП
18
O. Sanderson
ЦФ
25
Steven Arnold
ЦФ
5
Omar Sowunmi
(К)
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
Стокпорт Каунти
3
Ибу Турай
ЛЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Ethan Pye
ЦЗ
8
Каллум Кэмпс
ЦП
27
Один Бэйли
АП
1
Ben Hinchliffe
ЦФ
2
Kyle Knoyle
ЦФ
5
Fraser Horsfall
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
19
Isaac Olaofe
ЦФ
41
Пэдди Мэдден
(К)
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Саттон Юнайтед
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
11
Christian N'Guessan
ЦП
16
Крэйг Клэй
ЦП
14
Deon Moore
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
Стокпорт Каунти
13
Джордан Смит
ВР
21
Майлз Ипполит
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
31
Rico Richards
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
19
Кайл Вуттон
ЦФ
3-2-1-5
6
3
30
Киззи
42
7
7
Коли
25
10
Смит
8
5
18
3-1-1-5
12
5
3
Турай
8
Кэмпс
27
Бэйли
2
41
Мэдден
19
10
5
8
11
11
8
18
11
11
18
10
25
Пауэлл
25
Пауэлл
10
41
Мэдден
24
Лемоней-Эванс
24
Лемоней-Эванс
41
Мэдден
27
Бэйли
19
Вуттон
19
Вуттон
27
Бэйли
Остались в запасе
Саттон Юнайтед
Стокпорт Каунти
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
16
Крэйг Клэй
ЦП
14
Deon Moore
ЦФ
13
Джордан Смит
ВР
21
Майлз Ипполит
ЦП
31
Rico Richards
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Остались в запасе
30
Matt Kerbey
ВР
39
Jay Williams
ЦЗ
16
Крэйг Клэй
ЦП
14
Deon Moore
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
21
Майлз Ипполит
ЦП
31
Rico Richards
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
Главный тренер
Дэйв Челлинор
Статистика матча Саттон Юнайтед - Стокпорт Каунти
3
1
Всего ударов по воротам
2
14
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
3
Нарушения
16
15
Офсайды
2
7
Количество передач
275
297
Сейвы
2
1
Точность передач %
49
57
Удары мимо ворот
0
5
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
1
7
Удары из-за пределов штрафной
1
7
Матчи команд
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
- : -
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хорнчерч
0 : 0
24.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Саттон Юнайтед
1 : 0
21.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Саттон Юнайтед
0 : 2
14.11.2026
Солихалл Мурс
Англия. Национальная лига, 16 тур
Уэртинг
0 : 3
31.10.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 15 тур
Саттон Юнайтед
2 : 0
28.10.2026
Олдершот
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 17 тур
Стокпорт Каунти
- : -
28.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 16 тур
Кембридж Юнайтед
0 : 3
21.11.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
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1 мая
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2021.01.12 00:55
Фергюсон: «Роналду мог бы оформлять хет-трики даже за «Стокпорт Каунти»
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