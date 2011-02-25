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Расписание матчей
Универсидад де Чили - Сантьяго Морнинг
Универсидад де Чили - Сантьяго Морнинг: обзор матча 25 февраля 2011
Универсидад де Чили
25.02.2011, пятница, 03:30
Кубок Либертадорес, 2 тур
1 : 2
Завершен
Сантьяго Морнинг
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Статистика матча Универсидад де Чили - Сантьяго Морнинг
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Матчи команд
Универсидад де Чили
Чили. Примера, 28 тур
О'Хиггинс
- : -
22.11.2026
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Кубок Либертадорес, 2 тур
Универсидад де Чили
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25.02.2011
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Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
2017.06.29 16:42
19
40-летний экс-игрок «Реала» перенес сердечный приступ
20 июня
Два болельщика сборной Чили получили ножевые ранения в драке между собой
2017.06.29 16:42
19
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