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Расписание матчей
Сан-Хосе - Тоттенхэм
Сан-Хосе - Тоттенхэм: обзор матча 17 июля 2010
Сан-Хосе
17.07.2010, суббота, 23:55
Товарищеские матчи
0 : 0
Завершен
Тоттенхэм
Матч
Статистика
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Статистика матча Сан-Хосе - Тоттенхэм
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