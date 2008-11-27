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Расписание матчей
Сампдория - Штутгарт
Сампдория - Штутгарт: обзор матча 27 ноября 2008
Сампдория
27.11.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа C, 3 тур
1 : 1
Завершен
Штутгарт
39'
П. Саммарко
8'
Ч. Марика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Штутгарт
Замена
Р. Циглер
️️️️
М. Станкявичус
Замена
К. Треш
️️️️
М. Ланиг
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
С. Луккини
Замена
К. Беллуччи
️️️️
Э. Бонаццоли
Желтая карточка
Й. Леманн
Желтая карточка
Р. Хильберт
ГОЛ! 1:1!
П. Саммарко
Желтая карточка
А. Кассано
Желтая карточка
Ч. Марика
Желтая карточка
Д. Гастальделло
12'
Замена
А. Бока
️️️️
Л. Маньин
ГОЛ! 0:1!
Ч. Марика
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
32
Эмилиано Бонаццоли
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Штутгарт
13
Йенс Леманн
ВР
23
Людовик Маньин
ЛЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
23
Халид Булахруз
ПЗ
0
Томас Хитцльшпергер
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
19
Чиприан Марика
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
10
Бруно Форнароли
ЦФ
20
Клаудио Беллуччи
ЦФ
Штутгарт
33
Александер Штольц
ВР
15
Артур Бока
ЛЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
28
Кристиан Треш
ЦП
19
Ян Шимак
АП
18
Какау
ЦФ
4-3-2
12
Кастеллацци
17
Луккини
5
Гастальделло
20
Аккарди
18
Станкявичус
82
Дельвеккио
23
Саммарко
0
Франческини
99
Кассано
32
Бонаццоли
3-2-2
13
Леманн
23
Булахруз
35
Таски
23
Маньин
19
Хильберт
0
Хитцльшпергер
27
Гомес
19
Марика
18
Станкявичус
3
Циглер
3
Циглер
18
Станкявичус
17
Луккини
14
Кампаньяро
14
Кампаньяро
17
Луккини
32
Бонаццоли
20
Беллуччи
20
Беллуччи
32
Бонаццоли
23
Маньин
15
Бока
15
Бока
23
Маньин
13
Ланиг
13
Ланиг
Ланиг
28
Треш
28
Треш
Ланиг
Остались в запасе
Сампдория
Штутгарт
10
Бруно Форнароли
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
33
Александер Штольц
ВР
19
Ян Шимак
АП
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Остались в запасе
10
Бруно Форнароли
ЦФ
83
Антонио Миранте
ВР
27
Даниэле Дессена
ЦП
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
19
Ян Шимак
АП
18
Какау
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Статистика матча Сампдория - Штутгарт
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Помощники судьи:
Примоз Архар
Марко Станчин (оба - Словения)
Делегат:
Елкан Маммедов (Азербайджан)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Посещаемость:
15000 из 36703 зрителей (40%)
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