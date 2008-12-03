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Расписание матчей
Стандард - Сампдория
Стандард - Сампдория: обзор матча 03 декабря 2008
Стандард
03.12.2008, среда, 22:45
Кубок УЕФА, группа C, 4 тур
3 : 0
Завершен
Сампдория
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Статистика матча Стандард - Сампдория
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0
0
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Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
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Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
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Стандард
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11.10.2026
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18.09.2026
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Информация о матче
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