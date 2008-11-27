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Расписание матчей
Русенборг - Валенсия
Русенборг - Валенсия: обзор матча 27 ноября 2008
Русенборг
27.11.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа G, 3 тур
0 : 4
Завершен
Валенсия
21'
Х. Мата
76'
П. Эрнандес
88'
Р. Бараха
90'
Хоакин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Русенборг - Валенсия
ГОЛ! 0:4!
Хоакин
ГОЛ! 0:3!
Р. Бараха
Замена
К. Басма
️️️️
М. Лустиг
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Д. Альбельда
ГОЛ! 0:2!
П. Эрнандес
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Странl
Замена
М. Ямтфалл
️️️️
Д. Пелу
Замена
Р. Бараха
️️️️
М. Фернандеш
Замена
Хоакин
️️️️
Х. Мата
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
22
Руне Ярстейн
ВР
3
Микаэль Дорсин
ЛЗ
17
Алехандро Лаго
ЦЗ
15
Вадим Демидов
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Роар Странl
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
9
Джон Пелу
ЦФ
11
Дидье Я Конан
ЦФ
11
Стеффен Иверсен
ЦФ
Валенсия
10
Ренан
ВР
15
Асьер Дель Орно
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
0
Эду
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
64
Хуан Мата
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Русенборг
28
Оле-Лиллеос Несс
ВР
5
Кристер Басма
ЦЗ
3
Андреас Нордвик
ЦЗ
12
Абду Траоре
ЦП
9
Эёвинд Сторфлор
ЦФ
21
Йо-Сондре Ос
ЦФ
10
Михаэль Ямтфалл
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Алексис
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
4-3-3
22
Ярстейн
3
Дорсин
15
Демидов
23
Лустиг
17
Лаго
5
Скьельбред
6
Странl
6
Теттей
11
Иверсен
11
Конан
9
Пелу
4-3-2-1
10
Ренан
23
Мигел
24
Марчена
39
Альбиоль
15
Дель Орно
99
Фернандеш
6
Альбельда
0
Эду
19
Эрнандес
64
Мата
23
Морьентес
23
Лустиг
5
Басма
5
Басма
23
Лустиг
9
Пелу
10
Ямтфалл
10
Ямтфалл
9
Пелу
6
Странl
12
Траоре
12
Траоре
6
Странl
6
Альбельда
23
Мадуро
23
Мадуро
6
Альбельда
99
Фернандеш
0
Бараха
0
Бараха
99
Фернандеш
64
Мата
17
Хоакин
17
Хоакин
64
Мата
Остались в запасе
Русенборг
Валенсия
9
Эёвинд Сторфлор
ЦФ
28
Оле-Лиллеос Несс
ВР
21
Йо-Сондре Ос
ЦФ
3
Андреас Нордвик
ЦЗ
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Алексис
ЦЗ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
9
Эёвинд Сторфлор
ЦФ
28
Оле-Лиллеос Несс
ВР
21
Йо-Сондре Ос
ЦФ
3
Андреас Нордвик
ЦЗ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Алексис
ЦЗ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Русенборг - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
- : -
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Помощники судьи:
Норбертус Йозефус Симонс
Ники Сиберт (оба - Нидерланды)
Делегат:
Вольфганг Тьеррихтер (Австрия)
Стадион:
Леркендаль
Посещаемость:
14549 из 21166 зрителей (68%)
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