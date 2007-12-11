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Расписание матчей
Шальке-04 - Русенборг
Шальке-04 - Русенборг: обзор матча 11 декабря 2007
Шальке-04
11.12.2007, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 6 тур
3 : 1
Завершен
Русенборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Шальке-04 - Русенборг
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
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2 : 1
08.11.2026
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Кельн
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24.10.2026
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0 : 1
17.10.2026
Майнц
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22.11.2026
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Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
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31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
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24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Русенборг
0 : 0
10.10.2026
Сандефьорд
Информация о матче
Стадион:
Фелтинс-Арена
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