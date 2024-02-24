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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Валансьен - Родез
Валансьен - Родез: обзор матча 24 февраля 2024
Валансьен
24.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 26 тур
0 : 2
Завершен
Родез
43'
K. Corredor
84'
Y. Verdier
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валансьен - Родез
Замена
M. Lilepo
️️️️
А. Кноккарт
89'
Замена
L. Woudenberg
️️️️
S. Basse
89'
88'
Замена
А. Абдалла
️️️️
R. Lipinski
88'
Замена
C. Depres
️️️️
В. Таиби
84'
ГОЛ! 0:2!
Y. Verdier
Пас отдал
Д. Силла
79'
Замена
Д. Силла
️️️️
Л. Буаде
79'
Замена
Y. Verdier
️️️️
А. Унтонджи
73'
Замена
L. Rajot
️️️️
В. Юнусса
72'
Пенальти не реализован!
B. Danger
Замена
Э. Юнг
️️️️
I. Hamache
70'
Замена
М. Ойевуси
️️️️
С. Дукуре
68'
Желтая карточка
S. Basse
48'
43'
ГОЛ! 0:1!
K. Corredor
Пас отдал
А. Унтонджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валансьен
1
Lassana Diabate
ВР
27
Allan Linguet
ЦЗ
8
Souleymane Basse
ЦЗ
4
Joachim Kayi Sanda
ЦЗ
6
Саша Бансе
ОП
23
Julien Masson
ЦП
8
Manga Foe Ondoa
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
14
J. Cuffaut
(К)
ЦФ
11
Ilyes Hamache
ЦФ
22
Сирин Дукуре
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Родез
1
Себастьен Сибуа
ВР
44
Кевин Бома
ЦЗ
6
Bradley Danger
(К)
ЦЗ
3
Raphael Lipinski
ЦЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
81
Giovanni Haag
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
18
Лука Буаде
ПП
6
Серж-Филипп Ро-Яо
ЦФ
17
Андреас Унтонджи
ЦФ
12
Killian Corredor
ЦФ
Главный тренер
Дидье Сантини
Валансьен
16
Jean Louchet
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
33
Marvyn Vialaneix
ЦЗ
99
Makabi Lilepo
ЦФ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
29
Эндрю Юнг
ЦФ
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
Родез
30
Enzo Crombez
ВР
20
Дембо Силла
ПЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
5
Lorenzo Rajot
ЦП
97
Аким Абдалла
ЦФ
26
Yannis Verdier
ЦФ
25
Clément Depres
ЦФ
3-1-2-1-3
1
27
8
4
6
Бансе
23
8
93
Кноккарт
22
Дукуре
11
14
3-1-2-1-3
1
Сибуа
44
Бома
6
3
23
Юнусса
18
Буаде
81
8
Таиби
12
17
Унтонджи
6
Ро-Яо
8
5
5
8
93
Кноккарт
99
99
93
Кноккарт
11
29
Юнг
29
Юнг
11
22
Дукуре
27
Ойевуси
27
Ойевуси
22
Дукуре
18
Буаде
20
Силла
20
Силла
18
Буаде
23
Юнусса
5
5
23
Юнусса
3
97
Абдалла
97
Абдалла
3
17
Унтонджи
26
26
17
Унтонджи
8
Таиби
25
25
8
Таиби
Остались в запасе
Валансьен
Родез
16
Jean Louchet
ВР
33
Marvyn Vialaneix
ЦЗ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Ариэль Якобс
30
Enzo Crombez
ВР
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
Главный тренер
Дидье Сантини
Остались в запасе
16
Jean Louchet
ВР
33
Marvyn Vialaneix
ЦЗ
50
Фламарион Жуниор
ЦФ
Остались в запасе
30
Enzo Crombez
ВР
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
Главный тренер
Ариэль Якобс
Главный тренер
Дидье Сантини
Статистика матча Валансьен - Родез
1
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
8
8
Офсайды
3
2
Количество передач
472
401
Сейвы
5
4
Точность передач %
83
81
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
0
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Валансьен
- : -
05.12.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Родез
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
1 : 3
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Клермон
1 : 0
07.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 11 тур
Родез
1 : 0
30.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
Главный судья:
Ahmed Taleb, France
Стадион:
Stade du Hainaut, Valenciennes
Новости команд
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