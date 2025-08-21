Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Спарта - Рига
Спарта - Рига: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Спарта
21.08.2025, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Ответный матч – 27.08.2025
Не начался
Рига
Матч
Статистика матча Спарта - Рига
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
Новости команд
Все
Спарта
Рига
«Спарта» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
7 августа, 19:50
«Спарта» – «Арарат-Армения»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.65
6 августа, 09:27
«Спарта» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
31 июля, 19:50
«Дила» – «Рига»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
31 июля, 08:15
«Актобе» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
24 июля, 17:50
«Спарта» – «Арарат-Армения»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 августа 2025
7 августа, 19:50
«Спарта» – «Арарат-Армения»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.65
6 августа, 09:27
«Спарта» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 июля 2025
31 июля, 19:50
«Актобе» – «Спарта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июля 2025
24 июля, 17:50
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
29 мая, 15:16
11
«Дила» – «Рига»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00
31 июля, 08:15
Сергеев: «В «Риге» русских ребят отодвигали. Но притеснений не было»
27 октября 2022, 13:26
1
Бакаев – о ничьей с «Ригой»: «Лучше так. Мы в Кубке Париматч каждые полгода побеждаем, а потом сами видите»
2 февраля 2022, 19:59
6
Джикия – о 0:0 с «Ригой»: «Результат – не главное. Держим в голове дерби с ЦСКА»
2 февраля 2022, 19:49
6
Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Ригой». При Ваноли клуб еще не побеждал
2 февраля 2022, 17:56
24
Лига конференций
Все
Текущие
Будущие
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Последние матчи
Все
Спарта
Рига
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
0 : 2
17.08.2025
Спарта
Лига конференций, 3 раунд
Бейтар
3 : 1
14.08.2025
Рига
Лига конференций, 3 раунд
Арарат-Армения
1 : 2
14.08.2025
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Спарта
1 : 0
10.08.2025
Сигма
Латвия. Высшая лига, 26 тур
Рига
2 : 0
10.08.2025
Гробиня
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Слован
0 : 2
17.08.2025
Спарта
Лига конференций, 3 раунд
Арарат-Армения
1 : 2
14.08.2025
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Спарта
1 : 0
10.08.2025
Сигма
Лига конференций, 3 раунд
Спарта
4 : 1
07.08.2025
Арарат-Армения
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 3
03.08.2025
Спарта
Лига конференций, 3 раунд
Бейтар
3 : 1
14.08.2025
Рига
Латвия. Высшая лига, 26 тур
Рига
2 : 0
10.08.2025
Гробиня
Лига конференций, 3 раунд
Рига
3 : 0
07.08.2025
Бейтар
Латвия. Высшая лига, 25 тур
Тукумс
0 : 1
03.08.2025
Рига
Лига конференций, 2 раунд
Дила
3 : 3
31.07.2025
Рига
