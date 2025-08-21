«Дила» – «Рига»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00

«Спарта» – «Арарат-Армения»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.65

«Спарта» – «Арарат-Армения»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.65

«Дила» – «Рига»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 7.00

Сергеев: «В «Риге» русских ребят отодвигали. Но притеснений не было»

Бакаев – о ничьей с «Ригой»: «Лучше так. Мы в Кубке Париматч каждые полгода побеждаем, а потом сами видите»

Джикия – о 0:0 с «Ригой»: «Результат – не главное. Держим в голове дерби с ЦСКА»

Товарищеский матч. «Спартак» сыграл вничью с «Ригой». При Ваноли клуб еще не побеждал