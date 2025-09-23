Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Рексхэм - Рединг
Рексхэм - Рединг: онлайн-трансляция 23 сентября 2025
Рексхэм
23.09.2025, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
- : -
Не начался
Рединг
Матч
Личные встречи
Статистика матча Рексхэм - Рединг
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Рексхэм
Рединг
Клуб голливудского актера Рейнольдса вышел в Чемпионшип, он поднялся в классе 3-й сезон подряд
27 апреля, 21:58
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября 2023, 19:34
Игрок «Рексхэма» пробил легкое в матче с «МЮ»
26 июля 2023, 19:40
1
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» уступил клубу актера Рейнольдса из Лиги 2 (1:3)
26 июля 2023, 08:16
Клуб актера Рейнольдса вышел в профессиональную лигу Англии
23 апреля 2023, 08:40
Клуб голливудского актера Рейнольдса вышел в Чемпионшип, он поднялся в классе 3-й сезон подряд
27 апреля, 21:58
Игрок «Рексхэма» пробил легкое в матче с «МЮ»
26 июля 2023, 19:40
1
Товарищеский матч. «Манчестер Юнайтед» уступил клубу актера Рейнольдса из Лиги 2 (1:3)
26 июля 2023, 08:16
Клуб актера Рейнольдса вышел в профессиональную лигу Англии
23 апреля 2023, 08:40
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
30 января 2023, 22:44
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
9 ноября 2023, 19:34
«Мой парень». Фердинанд отреагировал на дубль Каземиро в матче с «Редингом»
29 января 2023, 01:50
2
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» победил «Рединг» из Чемпионшипа (3:1). У Каземиро дубль
29 января 2023, 00:59
Беллингем посетил матч «Бирмингем» – «Рединг». Он воспитанник бирмингемцев
17 декабря 2022, 01:47
Экс-форвард «Ливерпуля» Кэрролл нашел новый клуб
17 сентября 2022, 10:10
Больше новостей
Англия. Кубок лиги
Все
Текущие
Будущие
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Барнсли
- : -
23.09.2025
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Линкольн
- : -
23.09.2025
Челси
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Бернли
- : -
23.09.2025
Кардифф
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Рексхэм
- : -
23.09.2025
Рединг
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Вулверхэмптон
- : -
23.09.2025
Эвертон
Последние матчи
Все
Рексхэм
Рединг
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Рексхэм
1 : 3
13.09.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Первая лига, 8 тур
Барнсли
3 : 2
13.09.2025
Рединг
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
0 : 2
30.08.2025
Рексхэм
Англия. Первая лига, 6 тур
Рединг
1 : 0
30.08.2025
Порт Вейл
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Престон
2 : 3
26.08.2025
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Рексхэм
1 : 3
13.09.2025
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Миллуолл
0 : 2
30.08.2025
Рексхэм
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Престон
2 : 3
26.08.2025
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Рексхэм
2 : 2
23.08.2025
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Рексхэм
2 : 3
16.08.2025
Вест Бромвич
Англия. Первая лига, 8 тур
Барнсли
3 : 2
13.09.2025
Рединг
Англия. Первая лига, 6 тур
Рединг
1 : 0
30.08.2025
Порт Вейл
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Рединг
2 : 1
26.08.2025
Уимблдон
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
23.08.2025
Рединг
Англия. Первая лига, 4 тур
Болтон
1 : 1
20.08.2025
Рединг
Архив
