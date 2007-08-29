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Расписание матчей
Шахтер - Зальцбург
Шахтер - Зальцбург: обзор матча 29 августа 2007
Шахтер
29.08.2007, среда, 20:00
Лига Чемпионов
3 : 1
Завершен
Зальцбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шахтер - Зальцбург
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0
0
Желтые карточки
0
0
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Зальцбург
Информация о матче
Помощники судьи:
Фабрис Меслен и Кристоф Капелли
Стадион:
РСК Олимпийский
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