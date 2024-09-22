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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тальерес де Кордоба - Расинг Клуб
Тальерес де Кордоба - Расинг Клуб: обзор матча 22 сентября 2024
Тальерес де Кордоба
22.09.2024, воскресенье, 23:00
Аргентина. Примера, 15 тур
2 : 0
Завершен
Расинг Клуб
17'
V. Depietri
63'
C. Tarragona
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тальерес де Кордоба - Расинг Клуб
90'
+3
Желтая карточка
S. Solari
Замена
B. Barticciotto
️️️️
C. Tarragona
85'
Замена
R. Ruiz Rodríguez
️️️️
V. Depietri
75'
Замена
A. Vigo
️️️️
Г. Бенавидес
75'
Замена
М. Галарса
️️️️
R. Botta
74'
71'
Желтая карточка
N. Colombo
65'
Замена
А. Мартинес
️️️️
Р. Мартинес
64'
Замена
J. Nardoni
️️️️
B. Zuculini
64'
Замена
M. Salas
️️️️
Й. Карбонеро
ГОЛ! 2:0!
C. Tarragona
Пас отдал
М. Анхель Наварро
63'
Замена
J. Gabriel Rodríguez
️️️️
М. Каталан
61'
46'
Замена
S. Solari
️️️️
L. Sigali
Желтая карточка
C. Tarragona
36'
Красная карточка
F. Moyano
34'
ГОЛ! 1:0!
V. Depietri
17'
11'
Желтая карточка
B. Zuculini
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тальерес де Кордоба
29
Мигель Анхель Наварро
ЛЗ
29
Гастон Бенавидес
ЦЗ
4
Матиас Каталан
ЦЗ
5
Juan Portillo
ЦП
27
Хуан Портилья
ЦП
5
Franco Moyano
ЦП
80
Матиас Галарса
ЦП
20
Rubén Botta
ЦП
11
Valentin Depietri
ЦФ
17
Гвидо Эррера
(К)
ЦФ
99
Federico Girotti
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
ВР
2
Leonardo Sigali
(К)
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Тальерес де Кордоба
26
Лаутаро Моралес
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Alex Vigo
ЦЗ
17
Juan Gabriel Rodríguez
ЦЗ
5
Матиас Галарса
ЦП
14
Silvio Martínez
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
33
Bruno Barticciotto
ЦФ
32
Matías Esquivel
ЦФ
25
Cristian Tarragona
ЦФ
18
Ramiro Ruiz Rodríguez
ЦФ
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
17
Maximiliano Salas
ЦП
5
Juan Nardoni
ЦП
24
Martin Barrios
ЦП
11
Matías Acevedo
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
32
Santiago Solari
ЦФ
3-5-3
29
Наварро
4
Каталан
29
Бенавидес
27
Портилья
5
80
Галарса
20
5
99
17
Эррера
11
3-2-3-2
21
Ариас
13
Конти
4
Мура
3
2
23
31
Родригес
36
7
Карбонеро
11
9
Мартинес
29
Бенавидес
28
28
29
Бенавидес
4
Каталан
17
17
4
Каталан
20
5
Галарса
5
Галарса
20
33
33
25
25
11
18
18
11
7
Карбонеро
17
17
7
Карбонеро
36
5
5
36
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Мартинес
9
Мартинес
2
32
32
2
Остались в запасе
Тальерес де Кордоба
Расинг Клуб
26
Лаутаро Моралес
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
14
Silvio Martínez
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
32
Matías Esquivel
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
25
Facundo Cambeses
ВР
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
24
Martin Barrios
ЦП
11
Matías Acevedo
ЦП
Главный тренер
Густаво Костас
Остались в запасе
26
Лаутаро Моралес
ВР
3
Lucas Suárez
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
14
Silvio Martínez
ЦП
25
Gustavo Albarracín
ЦП
32
Matías Esquivel
ЦФ
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
43
Gonzalo Escudero
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
24
Martin Barrios
ЦП
11
Matías Acevedo
ЦП
Главный тренер
Вальтер Рибонетто
Главный тренер
Густаво Костас
Статистика матча Тальерес де Кордоба - Расинг Клуб
1
1
3
Всего ударов по воротам
7
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
0
5
Нарушения
6
13
Офсайды
2
2
Количество передач
315
365
Сейвы
3
2
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
1
7
xG (ожидаемые голы)
0.9
0.91
Матчи команд
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Rapallini, Argentina
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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