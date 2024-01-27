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Расписание матчей
Англия. Первая лига
Порт Вейл - Портсмут
Порт Вейл - Портсмут: обзор матча 27 января 2024
Порт Вейл
27.01.2024, суббота, 18:00
Англия. Первая лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Портсмут
88'
C. Bishop (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Портсмут
90'
+3
Замена
R. Towler
️️️️
C. Bishop
88'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
C. Bishop
82'
Замена
Д. Мартин
️️️️
П. Лэйн
Замена
Д. Шоррок
️️️️
J. Wilson
65'
61'
Замена
J. Sparkes
️️️️
C. Ogilvie
Желтая карточка
Г. Мэсси
57'
Замена
Т. Санг
️️️️
Д. Гор
54'
Желтая карточка
Н. Смит
45'
+4
Желтая карточка
А. Яковитти
40'
Замена
Р. Лофт
️️️️
У. Икпеазу
39'
29'
Желтая карточка
T. Lowery
26'
Желтая карточка
П. Лэйн
Желтая карточка
И. Числетт
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
5
Натан Смит
(К)
ЦЗ
4
Алекс Яковитти
ЦЗ
16
Джейсон Лоу
ОП
6
Йенсен Уэйр
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
23
Итан Числетт
АП
16
Даниэл Гор
АП
19
Гейвин Мэсси
ПВ
11
James Wilson
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Портсмут
1
Уилл Норрис
ВР
16
Джо Моррел
(К)
ЛЗ
20
Шон Раггет
ЦЗ
3
Connor Ogilvie
ЦЗ
6
Conor Shaughnessy
ЦП
24
Терри Девлин
ЦП
18
Tom Lowery
ЦП
32
Пэдди Лэйн
ЦП
14
Майлз Пирт-Харрис
АП
11
Абу Камара
ЦФ
9
Colby Bishop
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Порт Вейл
13
Джейсон Леутвилер
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
7
Джек Шоррок
ЛВ
10
Том Санг
ОП
38
Рис Уолтерс
ЦП
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
21
Райан Лофт
ЦФ
Портсмут
1
Мэтт Мейси
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
16
Джош Мартин
ЦФ
6
Ryley Towler
ЦФ
3
Jack Sparkes
ЦФ
38
Christian Saydee
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Рипли
5
Смит
4
Яковитти
16
Лоу
6
Уэйр
8
Грант
23
Числетт
16
Гор
19
Мэсси
9
Икпеазу
11
3-4-1-2
1
Норрис
20
Раггет
3
16
Моррел
24
Девлин
18
32
Лэйн
6
14
Пирт-Харрис
9
11
Камара
16
Гор
10
Санг
10
Санг
16
Гор
11
7
Шоррок
7
Шоррок
11
9
Икпеазу
21
Лофт
21
Лофт
9
Икпеазу
32
Лэйн
16
Мартин
16
Мартин
32
Лэйн
9
6
6
9
3
3
3
3
Остались в запасе
Порт Вейл
Портсмут
13
Джейсон Леутвилер
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
38
Рис Уолтерс
ЦП
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
1
Мэтт Мейси
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
38
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
13
Джейсон Леутвилер
ВР
15
Джесси Дебра
ЦЗ
38
Рис Уолтерс
ЦП
12
Бэйли Дипепа
ЦФ
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
38
Christian Saydee
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Порт Вейл - Портсмут
4
2
Всего ударов по воротам
7
20
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
10
Нарушения
14
8
Офсайды
1
4
Количество передач
298
548
Сейвы
5
0
Точность передач %
54
75
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
1
16
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
- : -
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Йорк Сити
2 : 0
24.10.2026
Порт Вейл
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Рексхэм
- : -
28.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
1 : 1
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
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