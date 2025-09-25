Введите ваш ник на сайте
Торино - Пиза: обзор матча 25 сентября 2025

Торино
25.09.2025, четверг, 22:00
Италия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Пиза
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Торино - Пиза
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Новости команд
Торино
Серия А. «Наполи» удержал победу над «Пизой» (3:2) и вернул лидерство в чемпионате
22 сентября, 23:45
«Наполи» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025
22 сентября, 20:35
«Торино» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025
21 сентября, 14:50
«Наполи» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 22 сентября 2025 с коэффициентом 1.45
21 сентября, 08:13
«Торино» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 9.50
20 сентября, 11:58
«Торино» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025
21 сентября, 14:50
«Торино» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 9.50
20 сентября, 11:58
«Рома» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025
14 сентября, 12:20
«Рома» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.50
13 сентября, 09:36
«Наполи» вернул вингера из «Лейпцига»
1 сентября, 18:44
Серия А. «Наполи» удержал победу над «Пизой» (3:2) и вернул лидерство в чемпионате
22 сентября, 23:45
«Наполи» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025
22 сентября, 20:35
«Наполи» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 22 сентября 2025 с коэффициентом 1.45
21 сентября, 08:13
«Пиза» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.00
13 сентября, 09:42
«Пиза» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025
30 августа, 20:35
Последние матчи
Торино
