Главная
Расписание матчей
Италия. Кубок
Торино - Пиза
Торино - Пиза: обзор матча 25 сентября 2025
Торино
25.09.2025, четверг, 22:00
Италия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Пиза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Торино - Пиза
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Торино
Пиза
Серия А. «Наполи» удержал победу над «Пизой» (3:2) и вернул лидерство в чемпионате
22 сентября, 23:45
«Наполи» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025
22 сентября, 20:35
«Торино» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025
21 сентября, 14:50
«Наполи» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 22 сентября 2025 с коэффициентом 1.45
21 сентября, 08:13
«Торино» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 9.50
20 сентября, 11:58
«Торино» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025
21 сентября, 14:50
«Торино» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 9.50
20 сентября, 11:58
«Рома» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2025
14 сентября, 12:20
«Рома» – «Торино»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.50
13 сентября, 09:36
«Наполи» вернул вингера из «Лейпцига»
1 сентября, 18:44
Серия А. «Наполи» удержал победу над «Пизой» (3:2) и вернул лидерство в чемпионате
22 сентября, 23:45
«Наполи» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025
22 сентября, 20:35
«Наполи» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 22 сентября 2025 с коэффициентом 1.45
21 сентября, 08:13
«Пиза» – «Удинезе»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 2.00
13 сентября, 09:42
«Пиза» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2025
30 августа, 20:35
Последние матчи
Торино
Пиза
Италия. Кубок, 2 раунд
Торино
1 : 0
25.09.2025
Пиза
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
3 : 2
22.09.2025
Пиза
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 3
21.09.2025
Аталанта
Италия. Серия А, 3 тур
Пиза
0 : 1
14.09.2025
Удинезе
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
0 : 1
14.09.2025
Торино
Италия. Кубок, 2 раунд
Торино
1 : 0
25.09.2025
Пиза
Италия. Серия А, 4 тур
Торино
0 : 3
21.09.2025
Аталанта
Италия. Серия А, 3 тур
Рома
0 : 1
14.09.2025
Торино
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
0 : 0
31.08.2025
Фиорентина
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
5 : 0
25.08.2025
Торино
Италия. Кубок, 2 раунд
Торино
1 : 0
25.09.2025
Пиза
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
3 : 2
22.09.2025
Пиза
Италия. Серия А, 3 тур
Пиза
0 : 1
14.09.2025
Удинезе
Италия. Серия А, 2 тур
Пиза
0 : 1
30.08.2025
Рома
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
1 : 1
24.08.2025
Пиза
