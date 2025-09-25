Серия А. «Наполи» удержал победу над «Пизой» (3:2) и вернул лидерство в чемпионате

«Наполи» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 сентября 2025

«Торино» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2025

«Наполи» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 22 сентября 2025 с коэффициентом 1.45

«Торино» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 9.50