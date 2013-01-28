Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
ЦСКА - Стремсгодсет
ЦСКА - Стремсгодсет: обзор матча 28 января 2013
ЦСКА
28.01.2013, понедельник, 19:00
Copa del Sol, группа B
1 : 2
Завершен
Стремсгодсет
90'
Секу
6'
А. Диоманде
43'
Г. Викхейм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Стремсгодсет
Желтая карточка
К. Набабкин
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
Секу
Пас отдал
К. Панченко
90'
Желтая карточка
П. Тен
87'
82'
Замена
М. Гундерсен
️️️️
Я. Сторбек
Замена
Секу
️️️️
Д. Ефремов
78'
75'
Замена
И. Фоссум
️️️️
Л. Вильсвик
75'
Замена
Э. Кваква
️️️️
О. Рённинг
63'
Замена
П. Ковач
️️️️
А. Диоманде
55'
Желтая карточка
Я. Сторбек
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
К. Хонда
46'
46'
Замена
Э. Мидтгарден
️️️️
А. Свээн
46'
Замена
И. Иванович
️️️️
Л. Ольсен
Замена
К. Панченко
️️️️
В. Лав
46'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
Р. Эльм
46'
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Дзагоев
46'
Замена
А. Цауня
️️️️
П. Вернблум
46'
Замена
К. Набабкин
️️️️
М. Фернандес
46'
Замена
В. Васин
️️️️
В. Березуцкий
46'
Замена
А. Березуцкий
️️️️
С. Игнашевич
46'
Замена
П. Тен
️️️️
Г. Щенников
46'
Замена
С. Ревякин
️️️️
И. Акинфеев
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
Г. Викхейм
Пас отдал
Л. Вильсвик
Желтая карточка
П. Вернблум
33'
Вторая желтая
П. Мамаев
32'
Желтая карточка
П. Мамаев
15'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Диоманде
Пас отдал
Г. Викхейм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
20
Расмус Эльм
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Стремсгодсет
24
Ларс Крамер
ВР
27
Ярл Сторбек
ЦЗ
2
Моунир Хамоуд
ЦЗ
19
Бисмарк Аджей-Боатенг
ЦЗ
28
Нуху Разак
ЦЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
29
Амун Свээн
ЦП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
18
Овенстад Рённинг
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
80
Густав Викхейм
ЦФ
Главный тренер
Ронни Дейла
ЦСКА
18
Вячеслав Исупов
ВР
71
Сергей Ревякин
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
19
Александр Цауня
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
26
Секу
ПП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
90
Никита Безлихотнов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Стремсгодсет
20
Томас Боргер
ВР
52
Рходен Херрманн
ВР
3
Эрик Мидтгарден
ЦЗ
45
Мадс Гундерсен
ЦП
22
Энок Кваква
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
7
Игор Иванович
ПВ
10
Петер Ковач
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
19
Вернблум
20
Эльм
10
Мамаев
3
Хонда
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
3-2-1-4
24
Крамер
19
Аджей-Боатенг
28
Разак
26
Вильсвик
27
Сторбек
2
Хамоуд
29
Свээн
80
Викхейм
25
Диоманде
18
Рённинг
10
Ольсен
20
Эльм
22
Ефремов
22
Ефремов
20
Эльм
3
Хонда
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
3
Хонда
35
Акинфеев
71
Ревякин
71
Ревякин
35
Акинфеев
24
Березуцкий
5
Васин
5
Васин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
6
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
14
Набабкин
14
Набабкин
6
Фернандес
42
Щенников
22
Тен
22
Тен
42
Щенников
19
Вернблум
19
Цауня
19
Цауня
19
Вернблум
Ефремов
26
Секу
26
Секу
Ефремов
66
Дзагоев
18
Тошич
18
Тошич
66
Дзагоев
19
Вагнер Лав
8
Панченко
8
Панченко
19
Вагнер Лав
27
Сторбек
45
Гундерсен
45
Гундерсен
27
Сторбек
18
Рённинг
22
Кваква
22
Кваква
18
Рённинг
29
Свээн
3
Мидтгарден
3
Мидтгарден
29
Свээн
25
Диоманде
10
Ковач
10
Ковач
25
Диоманде
10
Ольсен
7
Иванович
7
Иванович
10
Ольсен
26
Вильсвик
8
Фоссум
8
Фоссум
26
Вильсвик
Остались в запасе
ЦСКА
Стремсгодсет
18
Вячеслав Исупов
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
11
Марк Гонсалес
ЛП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
20
Томас Боргер
ВР
52
Рходен Херрманн
ВР
Главный тренер
Ронни Дейла
Остались в запасе
18
Вячеслав Исупов
ВР
1
Сергей Чепчугов
ВР
11
Марк Гонсалес
ЛП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Остались в запасе
20
Томас Боргер
ВР
52
Рходен Херрманн
ВР
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Ронни Дейла
Статистика матча ЦСКА - Стремсгодсет
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Информация о матче
Главный судья:
Михаэль Йохансен
(Копенгаген)
Стадион:
Эстадио Ла Манга
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
ЦСКА
Стремсгодсет
ЦСКА разгромил команду Аленичева
18:17
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
1
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
15:41
7
Кисляк высказался о переходе в «Галатасарай» Батракова
11:15
9
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
19
ЦСКА разгромил команду Аленичева
18:17
Газзаев назвал клубы, которые поборются за чемпионство в РПЛ
16:55
1
Сафонов ответил, кто в сборной России ферзь, а кто – конь
15:41
7
Кисляк высказался о переходе в «Галатасарай» Батракова
11:15
9
ЭСК вынесла вердикт по спорным моментам в матче «Краснодар» – ЦСКА
Вчера, 21:06
19
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+