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Расписание матчей
Персеполис - Жилина
Персеполис - Жилина: обзор матча 26 января 2011
Персеполис
26.01.2011, среда, 16:00
Кубок Дубая
1 : 3
Завершен
Жилина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Персеполис - Жилина
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0
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0
0
Матчи команд
Персеполис
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Персеполис
0 : 0
17.02.2025
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4 : 1
04.02.2025
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Жилина
Информация о матче
Стадион:
Под Дубном
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:55 (прямая)
Новости команд
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Клуб РПЛ продал защитника иранскому клубу
17 июля
У экс-вингера «Спартака» Урунова есть два варианта в РПЛ
26 марта
3
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