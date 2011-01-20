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Расписание матчей
Спарта - Персеполис
Спарта - Персеполис: обзор матча 20 января 2011
Спарта
20.01.2011, четверг, 18:30
Кубок Дубая, группа B, 1 тур
2 : 3
Завершен
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Матчи команд
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