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Расписание матчей
Реал - Пеньяроль
Реал - Пеньяроль: обзор матча 25 августа 2010
Реал
25.08.2010, среда, 00:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Пеньяроль
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Реал - Пеньяроль
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Реал
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Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
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Реал
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АЕК
2 : 3
04.11.2026
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01.11.2026
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Пеньяроль
0 : 0
11.10.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 9 тур
Расинг М
0 : 1
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Пеньяроль
Информация о матче
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