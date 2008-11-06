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Расписание матчей
Штутгарт - Партизан
Штутгарт - Партизан: обзор матча 06 ноября 2008
Штутгарт
06.11.2008, четверг, 20:00
Кубок УЕФА, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Партизан
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Штутгарт - Партизан
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Партизан
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
- : -
21.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Сербия. Суперлига, 12 тур
Железничар
1 : 0
18.10.2026
Партизан
Информация о матче
Помощники судьи:
Антонин Кордула
Мартин Вильчек (оба - Чехия)
Делегат:
Барри Тейлор (Англия)
Стадион:
МХПАрена
Посещаемость:
20500 из 60441 зрителей (33%)
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