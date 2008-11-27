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Расписание матчей
Партизан - Стандард
Партизан - Стандард: обзор матча 27 ноября 2008
Партизан
27.11.2008, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
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