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Расписание матчей
Партизан - Сампдория
Партизан - Сампдория: обзор матча 23 октября 2008
Партизан
23.10.2008, четверг, 23:00
Кубок УЕФА, группа C, 1 тур
1 : 2
Завершен
Сампдория
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Информация о матче
Стадион:
Партизан
Посещаемость:
23780 из 32710 зрителей (72%)
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