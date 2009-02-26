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Расписание матчей
Вольфсбург - ПСЖ
Вольфсбург - ПСЖ: обзор матча 26 февраля 2009
Вольфсбург
26.02.2009, четверг, 21:00
Кубок УЕФА, 1/16 финала
1 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вольфсбург - ПСЖ
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0
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Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Вольфсбург
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