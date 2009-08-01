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Расписание матчей
Рейнджерс - ПСЖ
Рейнджерс - ПСЖ: обзор матча 01 августа 2009
Рейнджерс
01.08.2009, суббота, 17:00
Товарищеский турнир. Emirates Cup
1 : 0
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Рейнджерс - ПСЖ
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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26.10.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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20.10.2026
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