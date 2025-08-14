Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы
Вольфсберг - ПАОК
Вольфсберг - ПАОК: обзор матча 14 августа 2025
Вольфсберг
14.08.2025, четверг, 20:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
ПАОК
115'
М. Камара
Матч
Статистика
Составы
Личные встречи
Протокол Вольфсберг - ПАОК
Завершен
118'
Замена
Грег Тэйлор
️️️️➡️️
Абдул Рахман Баба
115'
ГОЛ! 0:1!
Мади Камара
110'
Замена
Dimitrios Chatsidis
️️️️➡️️
Яннис Константелиас
Замена
️️️️➡️️
Симон Пизингер
106'
Замена
Chibuike Nwaiwu
️️️️➡️️
Алессандро Шепф
101'
Желтая карточка
Доминик Баумгартнер
97'
Желтая карточка
Симон Пизингер
96'
91'
Замена
Anestis Mythou
️️️️➡️️
Федор Чалов
Желтая карточка
Давид Атанга
90'
+2
Замена
Fabian Wohlmuth
️️️️➡️️
Boris Matic
85'
79'
Желтая карточка
Яннис Константелиас
76'
Замена
Мади Камара
️️️️➡️️
Магомед Оздоев
Желтая карточка
Николас Виммер
75'
69'
Замена
Димитриос Пелкас
️️️️➡️️
Лука Иванушец
Замена
Давид Атанга
️️️️➡️️
Тьерно Балло
63'
Замена
Angelo Gattermayer
️️️️➡️️
Emmanuel Agyemang
63'
Замена
Деян Зукич
️️️️➡️️
Донис Авдияй
63'
45'
Желтая карточка
Магомед Оздоев
Желтая карточка
Cheick Mamadou Diabate
17'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
12
Николас Польстер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
15
Cheick Mamadou Diabate
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
2
Boris Matic
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
34
Emmanuel Agyemang
ЦП
77
Рене Реннер
ЦП
11
Тьерно Балло
АП
10
Донис Авдияй
ЛВ
Главный тренер
Манфред Шмид
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
16
Томаш Кедзиора
ПЗ
27
Магомед Оздоев
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
18
Лука Иванушец
АП
65
Яннис Константелиас
АП
9
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Вольфсберг
21
Давид Скубль
ВР
31
Fabian Wohlmuth
ЦЗ
25
Adama Drame
ЦЗ
13
Tobias Gruber
ЦЗ
17
Давид Атанга
ЦП
27
Chibuike Nwaiwu
ЦП
6
Florent Hajdini
ЦП
30
Marco Sulzner
ЦП
10
Деян Зукич
АП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
7
Angelo Gattermayer
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
ПАОК
88
Лука Гугешашвили
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
56
Anestis Mythou
ЦФ
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
4-4-2
12
Польстер
22
Баумгартнер
37
Виммер
2
15
18
Шепф
34
77
Реннер
8
Пизингер
10
Авдияй
11
Балло
4-3-2-1
1
Павленка
16
Кедзиора
3
Кенни
5
Михайлидис
21
Баба
27
Оздоев
8
Мейте
14
Живкович
18
Иванушец
65
Константелиас
9
Чалов
2
31
31
2
11
Балло
17
Атанга
17
Атанга
11
Балло
18
Шепф
27
27
18
Шепф
10
Авдияй
10
Зукич
10
Зукич
10
Авдияй
34
7
7
34
21
Баба
32
Тэйлор
32
Тэйлор
21
Баба
27
Оздоев
2
Камара
2
Камара
27
Оздоев
18
Иванушец
10
Пелкас
10
Пелкас
18
Иванушец
9
Чалов
56
56
9
Чалов
65
Константелиас
52
52
65
Константелиас
Остались в запасе
Вольфсберг
ПАОК
21
Давид Скубль
ВР
25
Adama Drame
ЦЗ
13
Tobias Gruber
ЦЗ
6
Florent Hajdini
ЦП
30
Marco Sulzner
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
88
Лука Гугешашвили
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Остались в запасе
21
Давид Скубль
ВР
25
Adama Drame
ЦЗ
13
Tobias Gruber
ЦЗ
6
Florent Hajdini
ЦП
30
Marco Sulzner
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Остались в запасе
88
Лука Гугешашвили
ВР
99
Антонис Цифцис
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
33
Dimitrios Tsopouroglou
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
23
Жоан Састре
ПЗ
47
Шола Шоретайр
ПВ
Главный тренер
Манфред Шмид
Главный тренер
Рэзван Луческу
Статистика матча Вольфсберг - ПАОК
5
2
Желтые карточки
5
2
Информация о матче
Главный судья:
Orel Grinfeeld, Israel
Стадион:
Вертерзее
Посещаемость:
6720
Новости команд
Все
Вольфсберг
ПАОК
В ПАОКе прокомментировали ситуацию с возможным уходом Чалова
Вчера, 15:08
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
В ПАОКе отреагировали на новость об уходе Чалова
13 августа, 23:31
1
Реакция Чалова на новость про уход из ПАОКа
13 августа, 20:58
⚡️ Чалов близок к уходу из ПАОКа
13 августа, 19:00
8
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
22 июня, 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
26 мая, 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
8 августа 2024, 16:17
2
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
28 июля 2022, 07:31
В ПАОКе прокомментировали ситуацию с возможным уходом Чалова
Вчера, 15:08
ПАОК Чалова и Оздоева узнал соперника по плей-офф квалификации Лиги Европы
Вчера, 00:36
В ПАОКе отреагировали на новость об уходе Чалова
13 августа, 23:31
1
Реакция Чалова на новость про уход из ПАОКа
13 августа, 20:58
⚡️ Чалов близок к уходу из ПАОКа
13 августа, 19:00
8
Больше новостей
Лига Европы
Все
Текущие
Будущие
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Панатинаикос
- : -
21.08.2025
Самсунспор
Лига Европы, Play-offs
Риека
- : -
21.08.2025
ПАОК
Лига Европы, Play-offs
Сигма
- : -
28.08.2025
Мальме
Лига Европы, Play-offs
Шкендия
- : -
21.08.2025
Лудогорец
Лига Европы, Play-offs
Слован
- : -
21.08.2025
Янг Бойз
Последние матчи
Все
Вольфсберг
ПАОК
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
0 : 2
10.08.2025
Вольфсберг
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 0
07.08.2025
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
0 : 2
02.08.2025
Альтах
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
1 : 1
24.05.2025
Вольфсберг
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
0 : 2
10.08.2025
Вольфсберг
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 0
07.08.2025
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
0 : 2
02.08.2025
Альтах
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
1 : 1
24.05.2025
Вольфсберг
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 0
07.08.2025
Вольфсберг
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАОК
1 : 0
11.05.2025
АЕК
Греция. Суперлига, 5 тур
Олимпиакос
4 : 2
04.05.2025
ПАОК
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАОК
2 : 1
27.04.2025
Панатинаикос
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: