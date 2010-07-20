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Расписание матчей
Вольфсбург - Панатинаикос
Вольфсбург - Панатинаикос: обзор матча 20 июля 2010
Вольфсбург
20.07.2010, вторник, 21:00
Товарищеские матчи
1 : 3
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Вольфсбург - Панатинаикос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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