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Расписание матчей
Пахтакор - Шериф
Пахтакор - Шериф: обзор матча 23 января 2009
Пахтакор
23.01.2009, пятница, 16:00
Кубок Содружества, 1/2 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Шериф
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Пахтакор - Шериф
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Пахтакор
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Информация о матче
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