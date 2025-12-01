«Падова» из Серии В подписала действующего чемпиона мира

Филиппо Индзаги перейдет в клуб Серии B после выхода в элиту с «Пизой»

Определились все участники плей-офф за выход в Серию A

Канчельскис – о перестановках в «Факеле»: «Хотят итальяшку перебить, удивить»

«Акрон» подписал игрока сборной Румынии