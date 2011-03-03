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Расписание матчей
Сан-Луис - Онсе Кальдас
Сан-Луис - Онсе Кальдас: обзор матча 03 марта 2011
Сан-Луис
03.03.2011, четверг, 06:15
Кубок Либертадорес, 3 тур
1 : 1
Завершен
Онсе Кальдас
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0
Матчи команд
Сан-Луис
Кубок Либертадорес, 3 тур
Сан-Луис
1 : 1
03.03.2011
Онсе Кальдас
Онсе Кальдас
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- : -
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Клуб РПЛ приобрел колумбийского хавбека
15 июля
«Химки» подписали колумбийского полузащитника
2024.09.13 09:39
«Краснодар» интересуется колумбийским полузащитником Эступиньяном
2017.02.10 12:45
2
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