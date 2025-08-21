Введите ваш ник на сайте
Главная
Расписание матчей
Лига конференций
Вольфсберг - Омония
Вольфсберг - Омония: онлайн-трансляция 21 августа 2025
Вольфсберг
21.08.2025, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
- : -
Ответный матч – 28.08.2025
Не начался
Омония
Матч
Статистика матча Вольфсберг - Омония
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
Новости команд
Вольфсберг
Омония
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 09:50
«Торпедо» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.20
30 июля, 09:58
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
22 июня, 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
26 мая, 13:40
Гол Кокорина помог «Арису» уйти от поражения в матче с «Омонией»
12 мая, 21:47
ПАОК – «Вольфсберг»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.85
6 августа, 09:50
«Спартак» заинтересовался экс-игроком «Челси»
22 июня, 19:17
5
Российский вратарь стал чемпионом Австрии
26 мая, 13:40
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
8 августа 2024, 16:17
2
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
28 июля 2022, 07:31
«Торпедо» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 2.20
30 июля, 09:58
Гол Кокорина помог «Арису» уйти от поражения в матче с «Омонией»
12 мая, 21:47
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
20 декабря 2024, 15:37
1
Йоветич подписал контракт с новым клубом после несостоявшегося перехода в ЦСКА
30 сентября 2024, 23:34
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
23 августа 2024, 09:04
Больше новостей
Лига конференций
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Русенборг
- : -
21.08.2025
Майнц
Лига конференций, 4 раунд
Вольфсберг
- : -
21.08.2025
Омония
Лига конференций, 4 раунд
Хэмран
- : -
21.08.2025
РФШ
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
- : -
21.08.2025
ЧФР Клуж
Лига конференций, 4 раунд
Дьер
- : -
21.08.2025
Рапид
Лига конференций, 4 раунд
Истанбул Башакшехир
- : -
21.08.2025
Университатя
Лига конференций, 4 раунд
Неман
- : -
21.08.2025
Райо Вальекано
Лига конференций, 4 раунд
Левски
- : -
21.08.2025
АЗ Алкмаар
Лига конференций, 4 раунд
Полесье
- : -
21.08.2025
Фиорентина
Лига конференций, 4 раунд
Шахтер
- : -
21.08.2025
Серветт
Последние матчи
Вольфсберг
Омония
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсберг
3 : 0
17.08.2025
Блау-Вайс
Лига конференций, 3 раунд
Омония
5 : 0
14.08.2025
Араз-Нахичевань
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
0 : 2
10.08.2025
Вольфсберг
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 0
07.08.2025
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Вольфсберг
3 : 0
17.08.2025
Блау-Вайс
Лига Европы, 3 раунд
Вольфсберг
0 : 1
14.08.2025
ПАОК
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Аустрия
0 : 2
10.08.2025
Вольфсберг
Лига Европы, 3 раунд
ПАОК
0 : 0
07.08.2025
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Вольфсберг
0 : 2
02.08.2025
Альтах
Лига конференций, 3 раунд
Омония
5 : 0
14.08.2025
Араз-Нахичевань
Лига конференций, 3 раунд
Араз-Нахичевань
0 : 4
07.08.2025
Омония
Лига конференций, 2 раунд
Торпедо
0 : 4
31.07.2025
Омония
Лига конференций, 2 раунд
Омония
1 : 0
24.07.2025
Торпедо
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
2 : 1
18.05.2025
АПОЭЛ
