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Расписание матчей
Олимпия - Русенборг
Олимпия - Русенборг: обзор матча 31 января 2013
Олимпия
31.01.2013, четверг, 22:00
Copa del Sol, группа B
0 : 0
Счет по пенальти – 7 : 8
Завершен
Русенборг
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