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Расписание матчей
Тоттенхэм - Ольборг
Тоттенхэм - Ольборг: обзор матча 29 ноября 2007
Тоттенхэм
29.11.2007, четверг, 22:45
Кубок УЕФА, группа G, 3 тур
3 : 2
Завершен
Ольборг
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Матчи команд
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Тоттенхэм
- : -
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19.10.2026
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10.10.2026
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